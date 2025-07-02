Более 50 работников ТЦК привлечены к административной ответственности, – Лубинец

В 2025 году к омбудсмену поступило более 2 000 обращений о противоправной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Дмитрий Лубинец рассказал, скольких из них уже привлекли к ответственности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в среду, 2 июля. Есть случаи, когда работники его офиса приезжают в ТЦК, чтобы восстановить права граждан.

Смотрите также Военный учет с 1 июля: кого это касается и что надо сделать

Что рассказал Лубинец

По данным Лубинца, к дисциплинарной ответственности уже привлекли более 50 сотрудников ТЦК и СП.

В защиту прав граждан Украины в секторе безопасности и обороны мы рассматриваем обращения от граждан Украины о нарушениях их прав во время мобилизации,

– сказал он.

Однако не каждое обращение в офис омбудсмена содержит признаки правонарушения.

Напомним, с апреля по июнь 2025 года в Украине ТЦК и СП вынесли более 11 тысяч штрафов за нарушение правил воинского учета. Лидером по количеству штрафов является Киев с 3 835 производствами, а рекорд по количеству штрафов на одного человека зафиксирован в Черниговской области.