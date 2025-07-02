Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в середу, 2 липня. Є випадки, коли працівники його офісу приїздять до ТЦК, аби відновити права громадян.

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Що розповів Лубінець

За даними Лубінця, до дисциплінарної відповідальності вже притягнули понад 50 співробітників ТЦК та СП.

На захист прав громадян України в секторі безпеки та оборони ми розглядаємо звернення від громадян України щодо порушень їхніх прав під час мобілізації,

– сказав він.

Однак не кожне звернення до офісу омбудсмена містить ознаки правопорушення.

Нагадаємо, з квітня по червень 2025 року в Україні ТЦК та СП винесли понад 11 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку. Лідером за кількістю штрафів є Київ з 3 835 провадженнями, а рекорд за кількістю штрафів на одну людину зафіксовано в Чернігівській області.