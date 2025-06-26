Про це пише 24 Канал із посиланням на дані OpenDataBot.

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Антирекорди по штрафах від ТЦК

З квітень по червень 2025 року ТЦК та СП винесли понад 11 тисяч штрафів, а загальна кількість проваджень з початку року перевищила 28 тисяч.

Рекордним місяцем став квітень – було відкрито 5 682 справи. Антирекорд по кількості штрафів на одну людину зафіксували в Чернігівській області. Місцевий ТЦК відкрив аж 8 справ проти одного чоловіка – 5 за квітень, ще 3 – на початку червня.

За даними OpenDataBot, лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ – 3 835 проваджень з початку року. Ситуація по областях:

Дніпропетровська область – 2 984;

Сумська – 2 464;

Одеська – 2 438;

Харківська – 2 151.

Кількість проваджень за штрафи ТЦК у різних областях / Фото OpenDataBot

Проти чоловіків віком 25 – 45 років відкрито 82% повноважень. Лише 46 справ (0,16%) стосуються жінок. У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця.