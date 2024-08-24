В Минобороны рассказали, сколько женщин обращаются в рекрутинговые центры ВСУ

Украинское Минобороны рассказали, сколько женщин интересуются военной службой в рекрутинговых центрах. В министерстве отметили, что женщины могут реализовать себя в армии как специалисты.

Представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона объяснил, что здесь нормативных ограничений нет. Однако прежде всего есть ограничения больше психологические и культурные, пишет 24 Канал.

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Сколько женщин обращаются в рекрутинговые центры

Алексей Бежевец рассказал, что возросло количество женщин, которые интересуются военной службой. Теперь ориентировочно 20% всех обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин.

Это свидетельствует о том, что потенциал значительный. Для женщин сегодня есть возможность найти себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений по этому поводу нет. На наш взгляд, здесь больше есть психологических и культурных ограничений,

– заявил представитель Минобороны.

Он заметил, что в армии есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать.

По словам Бежевца, работа Минобороны заключается в том, чтобы убеждать командиров воинских частей, что на сегодня важно и правильно находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии.

Представитель Минобороны по вопросам рекрутинга говорит, что сейчас и мужчины, и женщины больше всего интересуются вакансиями в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами. Также популярны вакансии в сфере разведки. Постоянный спрос есть также на должности, связанные со службой в штабах, где можно максимально использовать свою гражданскую профессию.

Важно. По состоянию на июнь 2024 года в Вооруженных Силах Украины служат более 67 тысяч женщин. По словам заместителя министра Натальи Калмыковой, из них 19 тысяч – это гражданские сотрудницы, все остальные – военнослужащие.