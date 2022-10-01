В каких условиях работодатели в дальнейшем будут выплачивать зарплату мобилизованным работникам

В июле в Украине упразднили обязательные выплаты заработной платы мобилизованным работникам. Однако есть исключения, в которых она остается.

19 июля вступил в силу закон №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", который внес изменения в статью 119 Кодекса законов о труде Украины в части исключения нормы по сохранению работодателем среднего заработка работникам, призванным на срочную и военную службу.

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Что изменилось

Одной из основных гарантий для работников, присоединившихся к ВСУ и терробороне, является сохранение рабочего места и должности. Однако компании уже не должны выплачивать мобилизованным работникам среднюю зарплату. Если же у работодателя есть желание и дальше делать выплаты таким работникам, он имеет право. Но это уже не будет называться "средняя зарплата", это уже будут дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников. То есть коммерческие работодатели могут сохранять средний заработок за работниками и дальше, но это уже право, а не обязательная гарантия.

Однако есть исключения, когда некоторые работодатели будут продолжать выплачивать заработную плату мобилизованным работникам.

Кому зарплату будут выплачивать на время мобилизации

Педагогическим и научно-педагогическим работникам сохраняют предварительный заработок в случае прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, или военной службы по призыву лиц из резервистов в особый период.

сохраняют предварительный заработок в случае прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, или военной службы по призыву лиц из резервистов в особый период. Также новый закон не затронул сохранение среднего заработка на время выполнения государственных или общественных обязанностей, куда принадлежит добровольное участие в территориальной обороне. В перечне видов военной службы нет добровольческих формирований территориальных общин, так что это означает, что нововведение к терроборонцам не применяется. Так, хотя мобилизованными работниками в быту называют тех, кто попал в ряды ВСУ и территориальной обороны, они имеют разное законодательное регулирование, а потому и разные трудовые права.

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