Уклонение из-за религии не работает во время войны – решение Верховного Суда

В военное время вероисповедание не освобождает от обязанности служить в армии. Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который, ссылаясь на религиозные убеждения, отказался явиться в военкомат.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-службу суда. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что в условиях военного положения религиозные убеждения не являются основанием для отказа от службы.

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Верховный Суд не учел религиозные взгляды

Соответствующее решение было принято 15 апреля, а 1 мая о нем сообщила пресс-служба суда.

Дело касалось военнообязанного мужчины, который не явился в ТЦК после получения повестки. В качестве оправдания он отметил, что не может проходить военную службу по религиозным соображениям – в ноябре 2023 года он крестился как Свидетель Иеговы. В то же время суды установили, что он проходил срочную службу еще в 1996 году, поэтому является военнообязанным, а его религиозная позиция сформировалась только после объявления мобилизации.

Несмотря на аргументы защиты о нарушении свободы вероисповедания, Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций – три года лишения свободы. Суд отметил, что альтернативная (невоенная) служба возможна только в мирное время.

В период мобилизации и полномасштабной агрессии России на защиту Украины должны стать все граждане, независимо от их вероисповедания.

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека, отметив, что нынешние вызовы не имеют аналогов в мировой судебной практике: ЕСПЧ еще не оценивал подобные ситуации в условиях войны такого масштаба, как в Украине.