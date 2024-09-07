Отсрочка от мобилизации, когда неполнородный родственник погиб на войне: закон вступил в силу

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые могут получить отсрочку от призыва, однако у этого есть определенные нюансы.

Закон о возвращении отсрочки от призыва для военнообязанных чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях 7 сентября вступил в силу. В следующие 10 дней Кабинет Министров Украины должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

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Какие изменения предусмотрены

В то же время, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужчины.

Новый закон предусматривает отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

В апреле была зарегистрирована соответствующая петиция.

Военнообязанных мужчин, которые имеют право на отсрочку, могут мобилизовать. Это может произойти в том случае, если человек должным образом не оформил документы для получения отсрочки.

Об этом на брифинге заявил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда.