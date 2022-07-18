Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому ученых и педагогов не будут призывать на военную службу. Те, кто не имеет ученой степени, также будут иметь право на отсрочку.

Соответствующее решение поддержали народные депутаты на заседании 18 июля. Согласно законопроекту научные, научно-педагогические и педагогические работники не будут подпадать под мобилизацию.

Заметьте Родственники погибших на войне не будут подлежать призыву: ВР поддержала законопроект в первом чтении

Причина такого решения

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что такое решение важно в контексте восстановления Украины после победы в войне. Как отметила нардеп, восстановление предполагает не только восстановление разрушенных строений, но и качественное образование для молодежи и развитие украинской науки. Поэтому для этого требуются квалифицированные ученые и педагоги.

Сегодня государство находится в состоянии войны. Но придет время, когда придет победа и мы спокойно продолжим отстраивать и заново строить Украину. Это касается не только строительства инфраструктуры и жилья. Это касается наших детей и молодежи, которым нужно будет давать профессиональное, качественное образование. А также наших ученых, которые будут продолжать развивать украинскую науку. Именно поэтому наши ученые и педагоги должны продолжить свою работу на рабочем месте и заниматься этим после победы,

– подчеркнула Шуляк.

Кроме того, нардеп отметила, что в соответствии с принятым законопроектом право на отсрочку от военной службы будут иметь педагоги заведений высшего и профессионального высшего образования, не имеющие ученого звания и научной степени и трудоустроенные не менее чем на 0.75 ставки.

Под призыв не будут подпадать и родственники погибших на войне

Также на заседании 18 июля народные депутаты поддержали законопроект, согласно которому под мобилизацию не будут подпадать граждане, родственники и близкие которых погибли в войне с россией.

Следует отметить, что речь идет не только о полномасштабном вторжении, которое началось 24 февраля 2022 года, а о все время войны, начиная с 2014 года.

Изменения закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в первом чтении поддержали 298 народных депутатов. Подготовка ко второму чтению состоится по сокращенной процедуре, то есть на внесение поправок отведено 7 дней.

Напомним, что мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства. Мобилизационные мероприятия будут продолжаться до завершения военного положения, то есть победы в войне. Согласно решению Верховной Рады, военное положение в Украине продлено до 23 августа, однако, если боевые действия не прекратятся, его в очередной раз продолжат.

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