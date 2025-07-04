Выдачу повесток в Украине регулирует Постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации", передает 24 Канал.
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Кто может выдавать повестки во время мобилизации
Выдавать повестки уполномочены представители различных организаций. Получить ее военнообязанный может на улице, на работе или дома. В Украине существует четыре виды повесток, однако во время военного положения выдают только три из них: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное боевое распоряжение.
Выдавать повестки имеют право:
- работники ТЦК и СП и СБУ;
- подразделения внешней разведки;
- представители местного совета;
- руководители предприятия, где работает военнообязанный;
- управляющие многоквартирных домов.
Такого права не имеют полицейские, представители Теробороны, консьержи или дворники.
Также определен ряд лиц, которые могут проверять документы военнообязанных. Это – уполномоченные представители ТЦК, полицейские и представители Государственной пограничной службы Украины. Этим работникам гражданин должен показать военный билет, который он обязательно должен иметь при себе.
Когда человек должен прийти в ТЦК без вызова
Военнообязанный должен сообщать ТЦК об изменениях личной информации. В частности, идти в ТЦК без повестки стоит в таких случаях:
- нужно получить разрешение на смену места жительства;
- требуется снятие с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев.
Обновить данные нужно за 7 дней после изменения информации. Также в ТЦК необходимо немедленно сообщать в случае потери военно-учетного документа.