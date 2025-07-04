Видачу повісток в Україні регулює Постанова №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації", передає 24 Канал.

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Хто може видавати повістки під час мобілізації

Видавати повістки уповноважені представники різних організацій. Отримати її військовозобов'язаний може на вулиці, на роботі чи вдома. В Україні існує чотири види повісток, однак під час воєнного стану видають лише три з них: для уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне бойове розпорядження.

Видавати повістки мають право:

працівники ТЦК і СП та СБУ;

підрозділу зовнішньої розвідки;

представники місцевої ради;

керівники підприємства, де працює військовозобов'язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Такого права не мають поліцейські, представники Тероборони, консьєржі чи двірники.

Також визначено низку осіб, які можуть перевіряти документи військовозобов'язаних. Це – уповноважені представники ТЦК, поліцейські та представники Державної прикордонної служби України. Цим працівникам громадянин повинен показати військовий квиток, який він обов'язково повинен мати при собі.

Коли людина має прийти до ТЦК без виклику

Військовозобов'язаний повинен повідомляти ТЦК про зміни особистої інформації. Зокрема, йти до ТЦК без повістки варто в таких випадках:

потрібно отримати дозвіл на зміну місця проживання;

потрібне зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад три місяці.

Оновити дані потрібно за 7 днів після зміни інформації. Також у ТЦК необхідно негайно повідомляти у випадку втрати військово-облікового документа.