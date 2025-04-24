24 апреля, 22:58
Мобилизация будет продолжаться, пока идет война, – Зеленский
Основні тези
- Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться, пока идет война, в соответствии с законодательством и условиями военного положения.
- Около 800 – 600 тысяч украинцев добровольно присоединились к армии.
В Украине каждый хочет окончания военных действий и справедливого мира. Однако мобилизация будет продолжаться, пока идет война.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро от 24 апреля, передает 24 Канал. Президент также назвал количество людей, добровольно присоединившихся к ВСУ.
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Что заявил Зеленский
В Украине мобилизация продолжается с начала войны, что соответствует законодательству и условиям военного положения.
Зеленский признал наличие отдельных инцидентов по уклонению, однако они, по словам президента, не характеризуют современную Украину.
Он также отметил, что сейчас около 800 – 600 тысяч украинцев добровольно пошли защищать Родину.