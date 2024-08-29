В Украине может появиться онлайн-ТЦК: в Минобороны объяснили, как это будет работать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время в Минобороны сделали громкое заявление о работе ТЦК.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

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В работе три типа отсрочек

По словам Черногоренко, обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 миллиона человек.

В работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности,

– объяснила заместитель министра обороны.

Также она отметила, что для интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. По ее словам, нужно примерно полгода.

Ежедневно приложением пользуется 100 тысяч пользователей. Если введут вышеупомянутые услуги, "Резерв+" будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей.