"Не бывает, чтобы все были довольны": в Минобороны ответили на критику контрактов 18 – 24

Инициатива по контрактам для молодежи от 18 до 24 лет вызвала много критики со стороны военных. Больше всего возмущались несправедливым отношением к тем, кто воюет давно. В МО ответили на это.

Кроме хорошего денежного обеспечения, молодежь будет иметь и другие выплаты. Например, если военный будет ранен, он получит все выплаты. Предусмотрены и премии за поражение вражеской техники. Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как реагируют в МО на критику контрактов 18 – 24

По словам Лазуткина, военные, которые критиковали инициативу, не учли один момент.

Люди указанной возрастной группы не подлежат мобилизации. При других условиях они, возможно, и не присоединились бы к Силам обороны. Поэтому государство создает такой стимул, такое вознаграждение, которое может стать толчком к привлечению,

– сказал он.

Лазуткин напомнил, что миллион гривен смогут получить и бойцы рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к Силам обороны в возрасте до 25 лет еще до того, как вступило в силу постановление правительства.

Поскольку здесь приравняли тех, кто служит давно, и тех, кто только присоединился, то спикер убежден, что справедливость соблюдена.

Конечно, не бывает так, чтобы все были довольны всем. Но не всегда те, кто высказываются наиболее громко, правы,

– подчеркнул Лазуткин.

Он лично пообщался с бригадами, куда будут отправлять контрактников. И говорит: молодежь не воспримут там как заробитчан, ведь они позволят опытным солдатам проводить больше ротаций.

Процесс интеграции в бригадах продуман, после 45 дней базовой подготовки и 14 дней профессиональной юноши и девушки будут иметь еще 14 дней на адаптацию. Поэтому молодые контрактники станут для ВСУ помощью мотивированными людьми, убеждены в МО.