В частности, в парламенте зарегистрирован законопроект, который должен расширить возможности мобилизации граждан в военных подразделениях. Это касается выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

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Что предлагают изменить в мобилизации депутаты

В пояснительной записке к этому проекту указано, что изменения в закон предложили избиратели и представители ТЦК и СП. В частности, они хотят, чтобы законным образом позволили мобилизовывать трудоспособных лиц военнообязанного возраста и не готовые воевать состояния для выполнения работ по обороне и обеспечению национальной экономики нашего государства.

Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит нам быть более сильными в противостоянии против российской агрессии.

– говорится в пояснительной записке.

По мнению автора законопроекта, народного депутата от партии "Слуга народа" Георгия Мазураша, изменения в закон о мобилизации поспособствуют уменьшению количества уклонистов. К тому же, если эти изменения примут, то военкоматы смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными людьми, стремящимися воевать на фронте.

В настоящее время в Украине продолжаются расследования по ТЦК и СП