Вениславский ответил, соответствуют ли темпы мобилизации в Украине ожиданиям власти

Верховная Рада и Министерство обороны достигли главной цели, которую закладывали в закон о мобилизации. На сегодня более 2 миллионов украинцев обновили свои военно-учетные персональные данные.

Об этом народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, информирует 24 Канал.

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Темпы мобилизации после принятия нового закона

"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", - заявил он.

По его словам, достигнута главная цель, которую закладывали в закон о мобилизации.

Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто годен кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная,

– отметил Вениславский.

По состоянию на утро 26 июня обновили свои военно-учетные персональные данные 2 370 000 граждан Украины.

Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК и СП. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляет ТЦК и СП. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали,

– сказал он.