С чем связаны рейды ТЦК в крупных городах: ответ нардепа

В последнее время существенно увеличилось количество рейдов, когда пытаются мобилизовать украинцев. Сообщалось, что это может быть связано с тем, что возросла численность мужчин, которые забронированы от службы в армии.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что не стоит проводить зависимость между процедурами бронирования и рейдами ТЦК. Весной 2024 года вступил в силу законопроект, который внес немало изменений в процесс мобилизации.

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Почему увеличилось количество забронированных

Когда Верховная Рада принимала законопроект об изменениях в мобилизации, было четкое понимание, что надо минимизировать количество граждан, которые имеют право на отсрочку и увеличить количество тех, кто может быть забронированным.

Соответственно, когда мы говорим о стремительном росте, то, например, Национальная полиция, государственные служащие, представители ГСЧС, которые ранее имели право на отсрочку, увеличили количество забронированных.

Мы и Кабинет министров пытались сделать процедуру бронирования максимально простой, удобной и без коррупционных рисков. Но на практике это привело к тому, что руководители некоторых предприятий начали нарушать квоту забронированных,

– рассказал народный депутат.

Даже если предприятие соответствует всем критериям, которые позволяют отнести его к критическому, имеет право бронировать до 50% работников, но через определенные манипуляции с трудовыми отношениями, ему удавалось увеличивать количество забронированных.

Поэтому президент поручил провести аудит, о правомерности отнесения предприятий к критическим и проверить, нет ли злоупотреблений с их стороны по бронированию.

Об активизации работы ТЦК

В Киеве и других крупных городах увеличилось количество представителей ТЦК СП, которые совместно с Национальной полицией проверяют документы. Здесь стоит помнить, что все военнообязанные, кроме документа, удостоверяющего личность, также должны иметь с собой документ, свидетельствующий об их отношении к военной службе. Это обязательно в соответствии с нормами законодательства.

По словам нардепа, ранее в селах проводилась очень тщательная мобилизация, а зато в городах жизнь бурлила. Поэтому, по его мнению, действия работников ТЦК СП являются абсолютно обоснованными. Они проверяют, выполняют ли граждане Украины требования закона, все ли обновили военно-учетные данные и не скрываются от призыва.

Сейчас ТЦК СП активизировались в крупных городах. Я думаю, что это абсолютно правильно, потому что должен быть общий подход к мобилизации, а не так, что села фактически пустые, мужчин нет, а в городах жизнь бурлит, в частности в ночных клубах, ресторанах, развлекательных заведениях,

– подытожил Федор Вениславский.