Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що не варто проводити залежність між процедурами бронювання і рейдами ТЦК. Весною 2024 року набув чинності законопроєкт, який вніс чимало змін у процес мобілізації.

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Чому збільшилась кількість заброньованих

Коли Верховна Рада ухвалювала законопроєкт про зміни у мобілізації, було чітке розуміння, що треба мінімізувати кількість громадян, які мають право на відстрочку і збільшити кількість тих, хто може бути заброньованим.

Відповідно, коли ми говоримо про стрімке зростання, то, наприклад, Національна поліція, державні службовці, представники ДСНС, які раніше мали право на відстрочку, збільшили кількість заброньованих.

Ми й Кабінет міністрів намагалися зробити процедуру бронювання максимально простою, зручною і без корупційних ризиків. Але на практиці це призвело до того, що керівники деяких підприємств почали порушувати квоту заброньованих,

– розповів народний депутат.

Навіть якщо підприємство відповідає всім критеріям, які дозволяють віднести його до критичного, має право бронювати до 50% працівників, але через певні маніпуляції з трудовими відносинами, йому вдавалося збільшувати кількість заброньованих.

Тому президент доручив провести аудит, щодо правомірності віднесення підприємств до критичних та перевірити, чи немає зловживань з їхнього боку щодо бронювання.

Про активізацію роботи ТЦК

У Києві та інших великих містах збільшилась кількість представників ТЦК СП, які спільно з Національною поліцією перевіряють документи. Тут варто пам'ятати, що всі військовозобов'язані, окрім документа, що посвідчує особу, також мають мати з собою документ, який свідчить про їхнє відношення до військової служби. Це обов'язково відповідно до норм законодавства.

За словами нардепа, раніше в селах проводилася дуже ретельна мобілізація, а натомість у містах життя вирувало. Тому, на його думку, дії працівників ТЦК СП є абсолютно обґрунтованими. Вони перевіряють, чи виконують громадяни України вимоги закону, чи всі оновили військово-облікові дані, чи не приховуються від призову.

Зараз ТЦК СП активізувалися у великих містах. Я думаю, що це абсолютно правильно, тому що має бути загальний підхід до мобілізації, а не так, що села фактично пусті, чоловіків немає, а в містах життя вирує, зокрема в нічних клубах, ресторанах, розважальних закладах,

– підсумував Федір Веніславський.