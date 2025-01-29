ВВК для ограниченно годных: в Раде хотят продлить срок до лета

В связи с изменениями в законодательстве ограниченно годным к службе лицам нужно пройти ВВК до 5 февраля. Это необходимо для того, чтобы предоставить им новый статус и определить пригодность к службе.

Однако, председатель оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что сейчас в Раде хотят продлить сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Почему Рада хочет продлить сроки ВВК

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирины Верещук, в ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК лицами, которые имеют статус ограниченно годных.

Как сообщает Верещук, согласно этому законопроекту, срок для обязательного прохождения медицинского осмотра продлят на 4 месяца. Таким образом конечный срок прохождения ВВК перенесут на начало июня 2025 года.

Кроме этого, ограниченно годным гражданам до 25 лет не нужно будет проходить военно-врачебную комиссию.

Отметим, что ранее в Офисе Президента заявили, что более миллиона ограниченно годных не успеют пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля. Это связано с тем, что многие из них не могут получить направление на ВВК из-за значительных очередей в ТЦК.