Об этом 24 Каналу рассказал журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин. По его словам, на масштабных войнах невозможно обойтись без принудительной мобилизации.

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Почему мобилизация нужна

Как отметил Казарин, сейчас рекрутинг не может полноценно заменить мобилизацию в Украине. Эти меры перекрывают около 5-7% от общей потребности.

Когда все желающие надели "пиксель", то дальше страна вынуждена искать людей, которых она в этот пиксель переоденет,

– сказал Казарин.

При этом в Украине есть определенная прослойка политиков или людей, которые мечтают быть политиками, пытающихся спекулировать на теме мобилизации в Украине. Поэтому появляются посты, как от того же Алексея Арестовича о том "как нужно отвечать военному, если тот спросит, где ты был во время войны". Сюда же относятся различные призывы об отмене принудительной мобилизации и т.д.

Обратите внимание! В апреле нардеп Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продолжения мобилизации и военного положения в Украине по ряду причин. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук жестко отреагировал на такое заявление.

По словам военного, в истории любой масштабной войны наступает момент, когда принудительная мобилизация становится единственным способом не проиграть войну.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации в Украине. Он отметил, что они не изменились. Темпы мобилизации не отличаются от того, что было за последние полгода.