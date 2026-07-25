Могут ли забронированные работники выезжать за границу во время войны и что для этого нужно

Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Однако существует исключение для некоторых категорий лиц, в частности для работников, подвергшихся бронированию.

Кто именно из них может пересекать государственную границу и какие документы для этого необходимы, рассказали в Министерстве юстиции.

Кто из бронированных может выехать за границу во время войны?

В Правилах указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право выезжать за границу.

Бронированные военнообязанные находятся на специальном воинском учете. Но речь идет только о командировках.

А вот что касается возможности пересечения границы во время отпуска, то такого четкого нормативно-правового регулирования нет.

Узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины,

– отметили в Минюсте.

Обратите внимание! Некоторые госслужащие, например, члены правительства, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, указанные в статьях 2–14 Правил, вообще не могут выезжать за границу с целью отпуска.

Поскольку Правила часто меняются и в настоящее время не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для тех, кто произвел бронирование поездки, окончательное решение принимается индивидуально по усмотрению пограничников.

Если же все-таки разрешили выезд, гражданин должен подготовить:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении "Резерв+" (должен содержать отметку о бронировании и быть внесен в систему "Оберег"),

выписку из приказа об отпуске или его копию (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т. п.),

другие документы для подтверждения цели поездки.

Важно. Работник, планирующий уехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, препятствующих выезду за пределы страны, или нарушать правила воинского учета.

Минюст рекомендует накануне поездки уточнять порядок пересечения границы у сотрудников Госпогранслужбы по телефону: 1598 или через другие каналы связи.

К слову, в Украине вопрос выезда женщин за границу окутан мифами. Но на сегодняшний день большинство украинок все же могут пересекать границу. В то же время временный запрет на выезд может применяться: