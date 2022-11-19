Воинский учет мужчин-переселенцев: все, что нужно знать

Мужчины-переселенцы сначала должны сняться с учета, а уже потом становиться на учет по новому месту жительства. Об этом рассказал начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко.

По его словам, на всех военнообязанных распространяется обязанность соблюдения Правил воинского учета, в которых указано, что при смене места жительства военнообязанные и резервисты должны сообщить об этом и стать на военный учет.

Читайте также Мобилизация в Украине: все, что нужно знать о вручении повесток

Что следует первым сделать мужчинам-переселенцам

Сначала военнообязанные мужчины и женщины должны прийти в свой ТЦК и сняться с учета и уже потом становиться на учет по новому месту жительства.

Однако во время обстрелов и оккупации части территории это было невозможно. Учитывая эти обстоятельства, военнообязанным было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства с последующим снятием с военного учета по предварительному месту регистрации.

Как отмечает Тищенко, некоторые решили таким образом уклониться от территориальных центров, тем самым нарушая закон.

Если игнорируют требование встать на учет в ТЦК: что их ждет

Нарушение Правил воинского учета влечет административную ответственность в виде штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а повторное нарушение – от пятидесяти до ста тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, отмечает специалист. В денежном эквиваленте – от 510 – 850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 гривен за повторное нарушение.

Тищенко рассказал, возможны ли какие-либо ограничения для мужчин-переселенцев, которые не стали на учет.

Это установленный законом порядок предоставления административных услуг. Для примера – это регистрация или расторжение брака, регистрация места жительства, продажа недвижимого имущества и другие услуги, где необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для того чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ, или документ, который его заменяет,

– заявил он.

О повестках на улицах, в общественных местах

Напомним, что законодательство не определило место, где можно или нельзя вручать повестку. Ее могут отдать лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, дома или на работе.

Специалист отмечает, что мобилизационные мероприятия по уведомлению военнообязанных в общественных местах проводились уполномоченными группами от центров комплектования.

Для максимального охвата выбирались места для оповещения как можно большего количества человек: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т.д. Эти меры планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. По словам Тищенко, если бы наши граждане не нарушали законы, потребности в таких мероприятиях не было бы.

Важно – Арестович рассказал о новой волне мобилизации в Украине: смотрите видео