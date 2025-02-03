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Какие есть обязанности граждан в случае вручения им повестки
Отдельного нормативного акта, который бы подробно регламентировал все аспекты вручения повесток, не существует. Соответственно, необходимо руководствоваться положениями Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановления Кабинета Министров Украины Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Если гражданин получил повестку с вызовом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он обязан явиться в указанные место и время.
В документе содержатся следующие обязательные реквизиты:
- ФИО и дата рождения лица, которому адресована повестка;
- Название ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- Причина вызова в центр;
- Адрес, дата и время явки;
- Подпись должностного лица (возможна электронная подпись), которая выдала (сформировала) повестку;
- Регистрационный номер повестки;
- Информация о последствиях неявки и обязанность уведомления о причинах отсутствия.
Для лиц, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и СП и подлежат направлению на обучение или подготовку из-за призыва по мобилизации, срок явки устанавливается в течение двух месяцев после прохождения военно-врачебной комиссии.
Во время вручения повестки представители ТЦК и СП по требованию гражданина обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения.
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Какие существуют виды повесток
Украинское законодательство предусматривает несколько типов повесток, которые могут быть вручены гражданам, находящихся на воинском учете. В зависимости от цели вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), существуют три основных вида повесток:
Повестка для уточнения учетных данных
Этот документ выдается с целью обновления информации о призывнике, включая его личные данные, семейное положение, место работы или учебы, состояние здоровья и другие важные сведения.
Если военнообязанный не прибудет в ТЦК в указанный срок, ему может быть наложен административный штраф.
Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)
Этот тип повестки предусматривает медицинское обследование лица, чтобы определить его пригодность к военной службе. Призывнику предоставляется карта медицинского осмотра, куда заносятся выводы врачей о его состоянии здоровья и заключение о пригодности к службе.
Мобилизационный приказ
Если гражданин успешно прошел медицинский осмотр и признан годным для военной службы, ему может быть вручен мобилизационный приказ. В этом документе указывается обязанность явиться на определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
Получение повестки и визит в ТЦК не означает, что призывника сразу отправят на фронт. Стоит помнить, что в армии нужны не только люди, способны физически уничтожить врага, но и другие специалисты узкого профиля, в частности медики, айтишники и механики.
Как работают повестки онлайн
В конце января Министерство обороны Украины сообщило о запуске тестирования электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) через кабинет военнообязанного в Едином реестре,, который работает в приложении Резерв+.
На начальном этапе военнообязанные смогут самостоятельно запрашивать направление на ВВК, а впоследствии система автоматически будет отправлять соответствующий документ тем, кто получил повестку.
При этом в правительстве отметили, что повестки для уточнения учетных данных онлайн отправляться не будут, и такой вариант даже не рассматривается.
На сегодня существует два способа вручения таких повесток:
Непосредственно уполномоченными лицами на улице – после проверки документов военнообязанного система генерирует повестку через Единый реестр.
Отправка заказным письмом – документ отправляется на адрес, указанный военнообязанным во время последнего обновления данных.
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Как работает отправка повесток по почте
Процесс вручения повесток через почту уже введен во всех регионах Украины. Согласно действующим правилам, повестка не просто кладется в почтовый ящик, а вручается лично адресату как заказное письмо.
На таком письме содержится следующая информация:
- штрих-кодовый идентификатор почтового оператора;
- ФИО и адрес получателя;
- наименование вложения и количество листов;
- ФИО руководителя соответствующего ТЦК и СП или его отдела;
- дата наложения квалифицированной электронной подписи.
Таким образом, система вручения повесток и направлений на ВВК постепенно модернизируется, обеспечивая как цифровизацию процессов, так и контроль за их выполнением.
Ответственность за игнорирование повестки
В Украине ответственность за невыполнение воинской обязанности регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Основные положения изложены в двух статьях:
Статья 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) - например, случаи, когда военнообязанный не уточнил свои данные, не стал на учет или не сообщил об изменении своих данных, как вот об изменении места жительства или бракосочетания;
Статья 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) - касается таких случаев, как неявка в ТЦК, отказ от получения повестки, нарушение правил воинского учета сотрудников со стороны предприятий.
Штрафы за нарушение воинского учета:
По ст. 210 КУоАП:
- в мирное время: штраф от 3 400 до 5 100 гривен;
- во время военного положения или за повторное нарушение: 17 000 – 25 500 гривен.
По ст. 210-1 КУоАП:
- в мирное время: для граждан – 5 100 – 8 500 гривен, для должностных лиц и предприятий – 17 000 – 34 000 гривен.
- во время военного положения: для граждан – 17 000 – 25 500 гривен, для должностных лиц и предприятий – 34 000 – 59 000 гривен.
Если лицо нарушает требования законодательства, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием доставить его в ТЦК для наложения штрафа и выполнения мобилизационных обязательств.
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Когда по повестке можно не идти
Если гражданин подписал повестку, но по уважительным причинам не может прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) в определенный день, он обязан сообщить об этом в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП
Можно лично обратиться к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом об этом сообщить.
После этого гражданин должен явиться в ТЦК в срок не более 7 календарных дней.
Уважительные причины неприбытия в ТЦК:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь;
- военные действия и их последствия;
- другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены или мужа.
В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.