Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко рассказала, что любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. То есть государство не может содержать бойцов на средства из международной помощи.
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Нужно держать экономику на плаву
Концепции по бронированию сотрудников от мобилизации путем уплаты определенных средств рассматриваются, в том числе, и потому, что в украинском бюджете недостаточно денег для обеспечения зарплат военных.
Поэтому сегодня от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение,
– объяснила Галина Янченко.
Если бюджет потеряет поступления, то Украина может потерять возможность защищать себя на фронте, поэтому общество должно одновременно обеспечивать две функции: защищать страну и держать экономику на плаву.
Депутат отметила, что война – это очень дорого, и Украина должна финансировать ее из собственных ресурсов, поэтому государство должно быть эффективным.
При эффективном государстве не могут воевать все, поэтому Украине нужно определить, кто должен быть на фронте, а кто в тылу. С точки зрения эффективности, то чем больше человек платит налогов, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу.
Кто имеет право на бронирование
- Недавно Кабмин передал функции утверждения списков забронированных от Генштаба к Минобороны. То есть центральные органы исполнительной власти после проверки будут передавать документы именно последней структуре. В то же время бронирование, по-прежнему, осуществляется по решению Министерства экономики.
- В то же время забронировать разрешено не более 50% от общего количества военнообязанных на дату подачи списка. При наличии обоснованной необходимости это количество может превышать 50%.
- Сейчас под бронирование могут подпадать украинцы, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов),
- осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.