Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко рассказала, что любые западные деньги или в форме финансовой помощи, или в форме кредитов не разрешено использовать на оборонные нужды. То есть государство не может содержать бойцов на средства из международной помощи.

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Нужно держать экономику на плаву

Концепции по бронированию сотрудников от мобилизации путем уплаты определенных средств рассматриваются, в том числе, и потому, что в украинском бюджете недостаточно денег для обеспечения зарплат военных.

Поэтому сегодня от прочности экономики зависит на самом деле прочность нашего фронта, и это не преувеличение,

– объяснила Галина Янченко.

Если бюджет потеряет поступления, то Украина может потерять возможность защищать себя на фронте, поэтому общество должно одновременно обеспечивать две функции: защищать страну и держать экономику на плаву.

Депутат отметила, что война – это очень дорого, и Украина должна финансировать ее из собственных ресурсов, поэтому государство должно быть эффективным.

При эффективном государстве не могут воевать все, поэтому Украине нужно определить, кто должен быть на фронте, а кто в тылу. С точки зрения эффективности, то чем больше человек платит налогов, тем больше будет вероятность того, что он будет не на фронте, а в тылу.

Кто имеет право на бронирование