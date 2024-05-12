Членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко розповіла, що будь-які західні гроші чи в формі фінансової допомоги, чи в формі кредитів не дозволено використовувати на оборонні потреби. Тобто держава не може утримувати бійців на кошти з міжнародної допомоги.
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Потрібно тримати економіку на плаву
Концепції щодо бронювання співробітників від мобілізації шляхом сплати певних коштів розглядаються, зокрема, й тому, що в українському бюджеті недостатньо грошей для забезпечення зарплат військових.
Тому на сьогодні від міцності економіки залежить насправді міцність нашого фронту, і це не перебільшення,
– пояснила Галина Янченко.
Якщо бюджет втратить надходження, то Україна може втратити можливість захищати себе на фронті, тому суспільство має одночасно забезпечувати дві функції: захищати країну та тримати економіку на плаву.
Депутатка наголосила, що війна – це дуже дорого, і Україна має фінансувати її з власних ресурсів, тому держава має бути ефективною.
За ефективної держави не можуть воювати усі, тому Україні потрібно визначити, хто повинен бути на фронті, а хто в тилу. З погляду ефективності, то чим більше людина платить податків, тим більше буде ймовірність того, що вона буде не на фронті, а в тилу.
Хто має право на бронювання
- Нещодавно Кабмін передав функції затвердження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони. Тобто центральні органи виконавчої влади після перевірки передаватимуть документи саме останній структурі. Водночас бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Міністерства економіки.
- Водночас забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.
- Наразі під бронювання можуть підпадати українці, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень),
- які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.