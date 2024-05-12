Членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко розповіла, що будь-які західні гроші чи в формі фінансової допомоги, чи в формі кредитів не дозволено використовувати на оборонні потреби. Тобто держава не може утримувати бійців на кошти з міжнародної допомоги.

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Потрібно тримати економіку на плаву

Концепції щодо бронювання співробітників від мобілізації шляхом сплати певних коштів розглядаються, зокрема, й тому, що в українському бюджеті недостатньо грошей для забезпечення зарплат військових.

Тому на сьогодні від міцності економіки залежить насправді міцність нашого фронту, і це не перебільшення,

– пояснила Галина Янченко.

Якщо бюджет втратить надходження, то Україна може втратити можливість захищати себе на фронті, тому суспільство має одночасно забезпечувати дві функції: захищати країну та тримати економіку на плаву.

Депутатка наголосила, що війна – це дуже дорого, і Україна має фінансувати її з власних ресурсів, тому держава має бути ефективною.

За ефективної держави не можуть воювати усі, тому Україні потрібно визначити, хто повинен бути на фронті, а хто в тилу. З погляду ефективності, то чим більше людина платить податків, тим більше буде ймовірність того, що вона буде не на фронті, а в тилу.

Хто має право на бронювання