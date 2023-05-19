Адвокат объяснил, что в современных условиях у мужчин от 18 до 60 лет военный билет может потребовать при поступлении в вуз, трудоустройстве и даже – при регистрации брака. Однако военнообязанный сам решает, предоставлять ли такую информацию.
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Законно ли требовать военный билет повсюду
В сети достаточно много разной информации о том, могут ли требовать военный билет при поступлении в вузы, устройстве на работу и регистрации брака. Адвокат объясняет, в перечисленных случаях действительно могут запросить информацию о военном учете или ваших документах. Но окончательное решение, предоставлять военный билет или нет, принимает его владелец.
"Эта "обязанность" (требование военного билета – 24 Канал) регулируется не Законом Украины, а разными постановлениями Кабмина и порядками. Потому что если не могут запретить прямо, то тогда выручает ручной режим Кабмина", – пояснил адвокат.
Обязательное требование о предоставлении информации по военному учету во многих случаях противоречит Конституции Украины и ее базовым принципам – свобода выбора труда, учебы, брака, проживания и т.п. На практике все зависит от формы собственности и меры вовлечения в систему. Адвокат подчеркивает, что частные учреждения (компании и вузы) пытаются защитить своих работников и студентов, в то время как государственные учреждения строго выполняют все указания и инструкции.
Но помните: у вас не могут требовать, что не предусмотрено законом. Выводы: устроиться на работу в госучреждение без военного билета вы точно не сможете, хоть это и дискриминация. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, вступить в вуз сможет, потому что такие требования незаконны,
– подчеркнул адвокат.
Кроме того, Симутин подчеркнул, что в случае отказа учреждений зарегистрировать брак, поступить в вуз или устроиться на работу нужно обязательно подавать жалобу.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В ВСУ объяснили, что военнообязанным мужчинам могут вручать повестки на пляжах. Наталья Гуменюк подчеркнула, что такие места являются общественными, а потому личное вручение повестки на пляже – абсолютно законно.
- Студенты ВУЗов могут получить повестки летом в так называемое "промежуточное время" – период с июня по сентябрь, когда происходит поступление (например, в магистратуру, аспирантуру или докторантуру). Но если человек получил повестку, а уже потом поступил в вуз, то его не могут освободить от мобилизации.
- В сети распространялись слухи, будто бы мобилизовать двух и более членов одной семьи не могут. Однако юристы утверждают, что в Украине сейчас не существует такого механизма, запрещающего призывать всех военнообязанных членов семьи.