Адвокат объяснил, что в современных условиях у мужчин от 18 до 60 лет военный билет может потребовать при поступлении в вуз, трудоустройстве и даже – при регистрации брака. Однако военнообязанный сам решает, предоставлять ли такую информацию.

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Законно ли требовать военный билет повсюду

В сети достаточно много разной информации о том, могут ли требовать военный билет при поступлении в вузы, устройстве на работу и регистрации брака. Адвокат объясняет, в перечисленных случаях действительно могут запросить информацию о военном учете или ваших документах. Но окончательное решение, предоставлять военный билет или нет, принимает его владелец.

"Эта "обязанность" (требование военного билета – 24 Канал) регулируется не Законом Украины, а разными постановлениями Кабмина и порядками. Потому что если не могут запретить прямо, то тогда выручает ручной режим Кабмина", – пояснил адвокат.

Обязательное требование о предоставлении информации по военному учету во многих случаях противоречит Конституции Украины и ее базовым принципам – свобода выбора труда, учебы, брака, проживания и т.п. На практике все зависит от формы собственности и меры вовлечения в систему. Адвокат подчеркивает, что частные учреждения (компании и вузы) пытаются защитить своих работников и студентов, в то время как государственные учреждения строго выполняют все указания и инструкции.

Но помните: у вас не могут требовать, что не предусмотрено законом. Выводы: устроиться на работу в госучреждение без военного билета вы точно не сможете, хоть это и дискриминация. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, вступить в вуз сможет, потому что такие требования незаконны,

– подчеркнул адвокат.

Кроме того, Симутин подчеркнул, что в случае отказа учреждений зарегистрировать брак, поступить в вуз или устроиться на работу нужно обязательно подавать жалобу.

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