Ростислав Кравец заявил, что в Украине нет запрета на мобилизацию всех членов одной семьи. Он указал на отсутствие четкого регулирования, передает 24 Канал.
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Кого могут мобилизовать
По словам правозащитника, в украинских законах не определено конкретное количество людей из одной семьи, которых можно привлечь в ряды ВСУ. Поэтому могут быть случаи, когда мобилизации подлежат все близкие родственники.
Соответственно, могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу,
– сказал он.
Какие существуют исключения
Адвокат рассказал об исключительных ситуациях. Как пояснил Кравец, могут не подлежать мобилизации те мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли на войне с Россией или пропали без вести во время вторжения государства-террориста. То есть, если лицо пропало без вести или умерло из-за боевых действий, то его мужа или жену, дочь, сына, мать, отца, родного брата или сестру, бабушку и дедушку не мобилизуют.
Также правовой защитник вспомнил еще одно исключение. Всех членов одной семьи не могут мобилизовать, если эта семья воспитывает несовершеннолетних детей. Потому что их нельзя оставлять одних.
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