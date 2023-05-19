Адвокат пояснив, що у сучасних умовах у чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток можуть вимагати при вступі до ВНЗ, працевлаштуванні та навіть – при реєстрації шлюбу. Однак військовозобов'язаний сам вирішує, чи надавати таку інформацію.
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Чи законно вимагати військовий квиток всюди
У мережі досить багато різної інформації щодо того, чи можуть вимагати військовий квиток під час вступу до ВНЗ, влаштування на роботу та реєстрації шлюбу. Адвокат пояснює, у перелічених випадках дійсно можуть запитати інформацію щодо військового обліку або ваших документів. Але остаточне рішення, надавати військовий квиток чи ні, ухвалює лише його власник.
"Цей "обов'язок" (вимагання військового квитка – 24 Канал) регулюється не Законом України, а різними постановами Кабміну та порядками. Бо якщо не можуть заборонити прямо, то тоді виручає ручний режим Кабміну", – пояснив адвокат.
Обов'язкова вимога про надання інформації щодо військового обліку у багатьох випадках суперечить Конституції України та її базовим принципам – свобода вибору праці, навчання, шлюбу, проживання і т.п. На практиці все залежить від форми власності та міри залучення до системи. Адвокат підкреслює, що приватні установи (компанії та ВНЗ) намагаються захистити своїх працівників та студентів, у той час, як державні установи, – суворо виконують усі вказівки та інструкції.
Та пам'ятайте: у вас не можуть вимагати те, що не передбачено законом. Висновки: влаштуватися на роботу до держустанови без військового квитка ви точно не зможете, хоч це і дискримінація. Але зареєструвати шлюб, провести перереєстрацію місця проживання, вступити до вишу зможете, бо такі вимоги незаконні,
– підкреслив адвокат.
Окрім того, Сімутін наголосив, що у разі відмови установ зареєструвати шлюб, вступити до ВНЗ чи влаштуватися на роботу треба обов'язково подавати скаргу.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У ЗСУ пояснили, що військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки на пляжах. Наталія Гуменюк підкреслила, що такі місця є громадськими, а тому особисте вручення повістки на пляжі – є абсолютно законним.
- Студенти ВНЗ можуть отримати повістки влітку у так званий "проміжний час" – період від червня до вересня, коли відбувається вступ (наприклад, до магістратури, аспірантури чи докторантури). Але якщо людина отримала повістку, а вже потім вступила до ВНЗ, то її не можуть звільнити від мобілізації.
- У мережі ширилися чутки, буцімто мобілізувати двох і більше членів однієї родини не можуть. Проте юристи стверджують, що в Україні нині не існує такого механізму, який би забороняв призивати усіх військовозобов'язаних членів сім'ї.