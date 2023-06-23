Должны быть не только инициалы военнообязанного: когда повестка считается врученной законно

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине более года идет военное положение и общая мобилизация мужчин. Однако при этом повестка должна быть вручена законно.

О том, кто, где и как может вручать повестки военнообязанным, рассказала начальница пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко. Она подчеркнула, что повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

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Кто и где может вручить повестку

Она отметила, что украинцы во время мобилизации обязаны появляться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения назначения на особый период. Это отмечено в пункте 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

При этом повестку мужчине могут вручить лично в руки в любом месте: по месту жительства, на рабочем месте, на улице или блокпосту. Все потому, что законодательством не определен порядок, где можно или нельзя их вручать.

Также следует отметить, что вручить повестку может не только непосредственно должностное лицо ТЦК и СП. Ее мужчина может получить также от:

руководителя предприятия, учреждения или организации, где работает,

управляющего многоквартирных домов,

представителя органа местного самоуправления.

Когда повестка считается врученной законно

Мария Левко отметила, что для того, чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить личность, которой она вручается. Проверять документы могут представители Нацполиции.

В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу. Такими уполномоченными лицами являются представители Национальной полиции Украины,

– отметила начальница пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП.

Сама повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования. В ней должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес жительства военнообязанного,

вид повестки,

дата, время и адрес, куда необходимо явиться,

уточнение по необходимым документам,

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП.

Также повестку мужчина должен получить лично. Однако при ее вручении он может отказаться от получения повестки. В таком случае будет составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей, который будет вручен и военнообязанному под подпись.

Если же мужчина получил повестку, однако не явился по вызову в ТЦК и СП, то он может быть привлечен к ответственности. Так, неявка по вызову в ТЦК и СП карается административным штрафом или уголовной ответственностью.

Мария Левко подчеркнула, что вручение повестки, в первую очередь, делается для уточнения учетных данных. Это отнюдь не означает, что мужчину сразу же отправят на учения или на фронт.