Завершится ли мобилизация в Украине после 23 августа

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются из-за войны, которую начала Россия. Их действие должно завершиться через две недели.

Члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и эксперты рассказали, что могут быть с мобилизацией после 23 августа, передает 24 канал.

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Продолжат мобилизацию в Украине

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отметил, что мобилизация в Украине продлится.

Роман Костенко член комитета по вопросам нацбезопасности Не думаю, что мобилизация будет остановлена. Мы ежедневно теряем раненых и убитых наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери и нужно восполнять личный состав Вооруженных Сил Украины.

Однако он отметил, что новый этап мобилизации может быть более избирательным и не столь полномасштабным. Людей все равно будут добирать.

Основания для мобилизации

Правовые основания для мобилизации – это режим военного положения. То есть, когда вводится правовой режим военного положения, государство имеет право проводить мобилизацию, в том числе и общую. Соответственно , указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения.

"Война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продлен, соответственно будет издан новый указ, позволяющий проводить мобилизацию", – подчеркнул член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин отметил.

Новый призыв будет более масштабным

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери на фронте, к сожалению, серьезны. И люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают потребностей фронта.

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