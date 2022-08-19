Воинский учет и мобилизация женщин: как это будет проходить и что стоит знать

В Украине мобилизовать могут не только мужчин, но и женщин. С 1 октября женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

Эта тема спровоцировала много слухов, а украинцы не понимают, как все это будет работать. Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о мобилизации, воинском учете и о том, смогут ли женщины после 1 октября выезжать за границу.

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Кто должен стать на учет с 1 октября

С 1 октября 2022 года начинается процедура взятия на учет женщин в Украине.

В законе указано, что "женщины, у которых специальность и/или профессия, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на воинский учет военнообязанных".

Напомним, что взятие на учет и мобилизация – это разные вещи, поэтому не следует считать, что осенью женщин сразу отправят на передовую.

Существует перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, географии, физике и астрономии;

пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

13 июля Западное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало расширенный список специальностей. Пока он еще не утвержден, но это впоследствии может измениться.

На учет нужно будет становиться только женщинам отдельных специальностей / Фото ArmiaInform

Кроме 14 специальностей, в расширенный перечень добавили следующие специальности:

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

железнодорожный транспорт;

пожаробезопасность.

Как будут определять специальность

Чтобы стать на учет, в военкомат нужно брать документ об образовании, подтверждающие вашу специализацию, и трудовую книжку, подтверждающую опыт. В целом, в законодательстве не указано, как именно будет определяться специальность: по месту работы или по образованию, кроме того, пока не ясно, что делать женщинам-ФЛП и обязаны ли они становиться на учет.

К тому же в 2023 году женщин, которые не стали на учет, но должны это сделать, смогут штрафовать: речь идет о штрафе от 30 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 850 гривен. Но как будут вычислять женщин, имеющих соответствующее образование или работающих на соответствующих должностях – до сих пор неизвестно.

Эксперты сомневаются, что будет общая мобилизация женщин / Фото Министерства обороны Украины

Будут ли исключения

Следует также обратить внимание, что никаких исключений (становиться на воинский учет или не становиться) для женщин нет. Если женщина беременна или имеет малолетних детей, или работает, или является домохозяйкой, она должна стать на воинский учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность.

Исключения для женщин будут те же, что и для мужчин.

К примеру, мобилизовать женщину не смогут, если у нее трое несовершеннолетних детей или она присматривает за ребенком с инвалидностью и т.д. Но становиться на учет придется в любом случае, если у женщины одна из вышеупомянутых специальностей.

Смогут ли женщины выезжать за границу

По этому вопросу до сих пор идет много дискуссий. Ведь согласно законодательству военнообязанные не могут выезжать за границу. И закон не предусматривает исключения для женщин.

Военнообязанных женщин будут выпускать за границу / Фото ArmiaInform

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, объяснила, что военнообязанные во время военного положения могут выехать за границу только при определенных условиях, в частности, к семейным обстоятельствам, если они исключены из воинского учета, проживают или учатся за границей и т.д.

Теоретически, этот запрет должен касаться как мужчин, так и женщин, однако как это все будет работать на практике – уже вопрос времени. Однако, согласно разъяснению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы женщинами нет, и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются,

– добавила Монастырская.

Так, недавно в интервью 24 каналу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что никакого запрета на выезд для женщин не будет.

Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается или будет касаться женщин. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать,

– заметила Маляр.

Женщин на учет могут брать по собственному желанию / Фото Shuttertock

Будут ли брать женщин на учет по желанию

14 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на воинский учет только по собственному желанию.

Опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете,

– сказали в Генштабе.

Но это идет вопреки закону "О воинской обязанности и военной службе", а на воинский учет по собственному желанию женщин берут и сейчас. Поэтому этот вопрос требует дополнительного уточнения от Генштаба и разработки необходимых правовых документов.

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