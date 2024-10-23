Не могут выполнить план: к чему прибегают оккупанты для усиления мобилизации на Херсонщине

Оккупационная российская власть заставляет граждан на оккупированных территориях Украины подписывать контракт с минобороны России и идти воевать, терроризируя население. Такая ситуация в частности на оккупированной части Херсонской области.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты также проводят осенний призыв военнообязанных мужчин, заставляют их проходить медкомиссию. По его словам, россияне очень запугивают местных жителей.

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Террор местного населения

Оккупационная власть на Херсонщине терроризирует украинцев. Соболевский отметил, что россияне создали там такие условия, что выживать гражданам, у которых нет российского паспорта и которые не хотят интегрироваться в "русский мир" – очень сложно.

У россиян ужасная ситуация по набору контрактников, не могут выполнить план. Люди не подписывают контракты, не идут в российскую армию. Есть отдельные случаи, которые они максимально пытаются распространить, чтобы создать нужную им картинку, но объективно говоря, желающих идти воевать с собственным народом – единицы и это предатели,

– рассказал Соболевский.

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на военную службу, который будет длиться с октября по декабрь. Ранее, в сентябре 2024 года, российский диктатор издал указ об увеличении численности армии России до 2 389 130 человек, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.

Покинуть оккупированные территории людям проблематично

Заместитель председателя Херсонского областного совета отметил, что если бы не было террора населения, постоянных арестов и пыток людей, то вообще бы никто не шел проходить медкомиссии. А выезжать из оккупации, по его словам, людям сложно, потому что у них мало возможностей и желания, ведь нужны деньги. Кроме того, существуют риски.

Во время выезда были случаи, когда на фильтрационных блокпостах людей снимали с транспорта, арестовывали, были и другие негативные последствия. Однако лучше выезжать и рисковать, чем оставаться на этой территории, потому что российский террор постоянно усиливается, ведь там нет лояльности со стороны населения,

– озвучил Соболевский.

Напомним, с начала 2024 года почти 7 тысяч мужчин на временно оккупированных территориях Украины вступили в ряды российской армии, подписав контракт с минобороны России из-за созданных там россиянами условий бедности и беззакония. Эксперт по безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко сообщил, что оккупанты в частности используют силовое воздействие или обещают деньги.