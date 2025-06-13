Мобилизация заключенных: как происходит в июне и кого не смогут призвать

В 2024 году вступил в силу закон, который позволяет осужденным мобилизоваться на службу в рядах ВСУ. В то же время некоторые категории осужденных не подлежат призыву.

О мобилизации заключенных собрал информацию 24 Канал со ссылкой на статью 37 закона о воинской обязанности и службе.

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Что известно о мобилизации заключенных

Среди осужденных, которых не мобилизуют из-за следующих преступлений:

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.д.);

против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием.

Среди осужденных, которые могут пойти в армию:

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а дальше прохождения ВВК);

более трех лет срока пребывания в тюрьме до окончания определенного наказания;

такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административный надзор за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают;

мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО только по решению суда;

добровольность такого решения самим заключенным;

требуется согласие от командира воинской части.

Ранее в Министерстве юстиции заявляли, что Украина может мобилизовать в ряды ВСУ около трети заключенных.

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8 300 осужденных, еще 1 000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20 – 30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", – рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.