Не все так просто: в Раде рассказали, по какому механизму будет происходить мобилизация осужденных

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Глава партии монобольшинства рассказала самое главное, что нужно знать из текста инициативы.

В среду, 10 апреля, 281 народный депутат нажал на зеленую кнопку во время голосования за законопроект №11079 о мобилизации осужденных. Собственно, избранница Елена Шуляк отметила, что призыв на службу соответствующих граждан возможен только после соблюдения ряда моментов.

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Нюансы по мобилизации осужденных

По словам председателя партии "Слуга народа", прежде всего важно, что мобилизация осужденного гражданина возможна только в случае его согласия на это. Более того, положительное решение должна принять военная часть, которая берет на службу добровольца.

Если осужденный добровольно хочет защищать государство, быть мобилизованным, он пишет соответствующее заявление. Это заявление рассматривается командиром воинской части. Обязательно происходит добровольная история с обеих сторон: есть согласие и осужденного, и воинской части,

– акцентировала Шуляк.

Парламентарий добавила, что осужденный после написания заявления и положительного ответа со стороны воинской части должен будет пройти два этапа медицинского контроля:

в месте, где он отбывает наказание;

в ВВК соответствующей части.

Как констатировала Шуляк, для каждого осужденного, который захотел добровольно защищать страну, обязательной также будет психологическая экспертиза. Без нее мобилизация невозможна.

Кроме того, без решения суда осужденного не смогут взять на службу. Председатель партии монобольшинства заявляет, что в судебном порядке должно состояться рассмотрение по условно-досрочному освобождению.

Не могут воспользоваться такой возможностью лица, которые осуждены за тяжкие преступления: убийства, сексуальное насилие, против нацбезопасности государства,

– сказала Елена Шуляк.

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Уточним напоследок, что законопроект о мобилизации осужденных подали 13 марта. В то время министр юстиции Денис Малюська говорил, что не понимает: почему люди, которые не представляют общественной опасности – то есть не совершали насильственных преступлений – до сих пор не воюют. Однако вместе с тем, по его словам, служба в армии не является разновидностью наказания.

Поддержали инициативу не все народные избранники:

29 депутатов воздержались;

36 решили не голосовать.

Интересно, что не было ни одного голоса против соответствующего законопроекта. Кроме того, парламентарии отмечают, что будут дорабатывать текст документа ко второму чтению.