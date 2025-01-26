Мобилизация в 2025 году: кто из женщин должен стать на воинский учет

С 1 октября 2023 года некоторые женщины обязаны становиться на воинский учет. Кто именно, четко определено в законодательстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Кто из женщин должен стать на воинский учет

Согласно статье 1 этого закона, постановке на учет военнообязанных подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Женщины, имеющие специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце втором настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Также в законе закреплено, что женщины которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению (обращению) берутся на воинский учет призывников.

После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины по их желанию берутся на воинский учет военнообязанных в порядке и срок, определены частью 11 статьи 26 настоящего закона.