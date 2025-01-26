Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Хто з жінок повинен стати на військовий облік

Згідно зі статтею 1 цього закону, взяттю на облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінки, що мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці другому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Також у законі закріплено, що жінки які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їхньою заявою (зверненням) беруться на військовий облік призовників.

Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки за їхнім бажанням беруться на військовий облік військовозобов'язаних у порядку та строк, визначені частиною 11 статті 26 цього закону.