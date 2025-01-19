Хто має ставати на військовий облік та якою буде мобілізація жінок у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Хто з жінок має стати на військовий облік

Згідно з чинним законодавством, усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Це визначено статтею 1 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з ним, на облік зобов'язані стати:

жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини (беруться на військовий облік за їх бажанням).

Загалом, військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується не лише на тих, хто закінчив навчання, а й студенток, які навчаються на останньому курсі. Також це стосується і працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, а також безробітних жінок, які мають медичну освіту.

Важливо. Жінки з медичною та фармацевтичною освітою, як і чоловіки, зобов'язані були уточнити свої військово-облікові дані. Якщо вони цього не зробили, то можуть отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.

Чи мобілізують жінок у 2025 році

В Україні немає примусової мобілізації жінок. Однак громадянки нашої держави можуть долучитися до війська за власним бажанням. Це стосується також і проходження базової військової підготовки.

Водночас після постановки на військовий облік, жінки мають обов'язки на рівних засадах з чоловіками. Мовиться про:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Крім того, жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані: