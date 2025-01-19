Хто має ставати на військовий облік та якою буде мобілізація жінок у 2025 році – розповідає 24 Канал.
До теми До якого числа триватиме мобілізація у 2025 році
Хто з жінок має стати на військовий облік
Згідно з чинним законодавством, усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Це визначено статтею 1 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з ним, на облік зобов'язані стати:
- жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;
- жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини (беруться на військовий облік за їх бажанням).
Загалом, військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується не лише на тих, хто закінчив навчання, а й студенток, які навчаються на останньому курсі. Також це стосується і працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, а також безробітних жінок, які мають медичну освіту.
Важливо. Жінки з медичною та фармацевтичною освітою, як і чоловіки, зобов'язані були уточнити свої військово-облікові дані. Якщо вони цього не зробили, то можуть отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.
Чи мобілізують жінок у 2025 році
В Україні немає примусової мобілізації жінок. Однак громадянки нашої держави можуть долучитися до війська за власним бажанням. Це стосується також і проходження базової військової підготовки.
Водночас після постановки на військовий облік, жінки мають обов'язки на рівних засадах з чоловіками. Мовиться про:
- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
- проходження військової служби;
- проходження служби у військовому резерві;
- виконання військового обов’язку в запасі;
- дотримання правил військового обліку.
Крім того, жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані:
- проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;
- виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством;
- прибувати за викликом відповідного територіального центру комплектування для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;
- проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;
- вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я), адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.