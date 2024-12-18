Кого из женщин в Украине могут мобилизовать

В Украине законодательство определяет условия для мобилизации на военную службу женщин. Также прописаны основания, при которых гражданки могут уволиться.

На сегодня женщин могут призвать в армию только по добровольному согласию. Впрочем, есть отдельные категории гражданок, которые должны стать на воинский учет, передает 24 Канал.

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Как работает призыв женщин в Украине

Так, на учет должны стать женщины от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Обратите внимание! Постановка на воинский учет не означает обязательную мобилизацию женщин. Они могут служить только по собственному желанию. А в мирное время такие женщины могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.



Женщины, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны списка, не должны обязательно становиться на воинский учет. Они могут сделать это добровольно.

Напомним, что согласно обновленному закону о мобилизации, мужчины с 18 до 25 лет обязательно должны пройти базовую военную подготовку. Женщины тоже могут ее пройти, но только по желанию.

К слову, гражданки имеют возможность уволиться со службы, после того, как уже поступили на нее, в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Также существует ряд других оснований для увольнения.