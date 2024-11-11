Мобилизация женщин: что об этом говорит закон

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Время от времени появляются разговоры о мобилизации женщин.

Пока мобилизацию женщин не обсуждают. Об этом пишет 24 Канал.

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Кого из женщин могут уже мобилизовать

Женщины могут вступить в армию на добровольных началах. Их в ВСУ сейчас более 60 тысяч, и они служат на разных должностях. В частности, в штурмовых подразделениях.

В то же время некоторые категории женщин – военнообязанные, то есть они имеют обязанность, как и мужчины, вовремя обновлять свои данные в ТЦК.

На воинский учет должны стать женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование. Речь идет о женщинах от 18 до 60 лет, которых определят годными к службе по состоянию здоровья.

Женщинам, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальностью (например, специалистки по биомедицинской инженерии или биотехнологий) из утвержденного минобороны списка, не обязательно становиться на воинский учет. Это тоже только добровольно.

Кого из женщин не возьмут на службу

Даже если женщину мобилизуют, она имеет право уволиться из-за беременности или уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Есть также определенные категории, которые не могут мобилизовать.

Не могут мобилизовать:

женщину, если ее муж проходит военную службу и они имеют ребенка до 18 лет;

супругов, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет (если нет задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);

непригодных к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщин и мужчин, которые имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, его лишили родительских прав, признали пропавшим без вести или он находится в месте лишения свободы;

опекунов или приемных родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или если ребенок - совершеннолетний с I или II группой инвалидности;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, больного тяжелыми поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;

усыновители, которые содержат ребенка до 18 лет, который перед этим был сиротой;

те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью I или II групп;

те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью III группы, которую он (она) получили, потеряв конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов, или если он (она) имеют онкологию или психические недостатки;

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа (жены) имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

если близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или участия в боевых действиях во время военного положения;

если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".

Не подлежат мобилизации и забронированные работники, студенты дневной формы, докторанты и интерны.