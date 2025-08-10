Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Кого из женщин возьмут на учет и обяжут пройти ВВК?

Это касается только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, говорит адвокат Марина Бекало. Когда женщина завершила обучение по такой специальности, заведение обязано в течение 7 дней передать списки таких выпускниц в ТЦК и СП по месту их проживания. Списки пришлют по почте или по электронной почте.

После получения списков ТЦК и СП вносят сведения в ЕГРПВР о постановке на воинский учет и присвоении военно-учетной специальности. Кроме того, женщины должны лично явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента окончания образования для прохождения ВВК для определения степени годности к военной службе,

– объяснила адвокат.

Но, как и прежде, для женщин военная служба остается добровольной. Если женщина решила защищать Родину, она должна сделать больше шагов.

"В случае, если женщина добровольно решила поступить на военную службу, она должна стать на воинский учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) на определение степени годности к военной службе и получить военно-учетную специальность согласно полученной ею гражданской профессии и в конце концов подписать контракт на прохождение военной службы", – рассказала Марина Бекало.

Важно, что женщины в таком случае выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства и запрета дискриминации по признаку пола.

Но о мобилизации всех женщин в Украине, как об этом иногда пишут россияне, речь не идет. Чтобы стала возможной обязательная мобилизация женщин, должны быть внесены изменения в действующее законодательство. Сейчас добровольность прохождения военной службы женщинами предусматривает пункт 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе".