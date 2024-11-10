Мобилизация в Украине: кого из женщин не берут на военный учет

С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием начали становиться на воинский учет. Однако это не означает их мобилизации, ведь гражданки Украины могут присоединиться к армии только добровольно.

В то же время другие категории женщин не берут на воинский учет. Что об этом известно – рассказывает 24 Канал.

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Кого из женщин не берут на воинский учет

Согласно действующему законодательству, на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Речь идет о гражданках Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе. В то же время воинский учет не предусматривает мобилизации женщин, но они могут присоединиться к войску добровольно.

Стоит заметить, что женщины, которые имеют образование, родственную с военно-учетной специальности, могут становиться на воинский учет добровольно. С полным списком, кто может стать на учет добровольно, можно ознакомиться по ссылке.

Все остальные категории женщин не обязаны становиться на воинский учет.

Кроме того, действующим законодательством утверждено, что не могут мобилизовать следующие категории: