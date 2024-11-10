Мобилизация в Украине: кого из женщин не берут на военный учет
С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием начали становиться на воинский учет. Однако это не означает их мобилизации, ведь гражданки Украины могут присоединиться к армии только добровольно.
В то же время другие категории женщин не берут на воинский учет. Что об этом известно – рассказывает 24 Канал.
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Кого из женщин не берут на воинский учет
Согласно действующему законодательству, на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Речь идет о гражданках Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе. В то же время воинский учет не предусматривает мобилизации женщин, но они могут присоединиться к войску добровольно.
Стоит заметить, что женщины, которые имеют образование, родственную с военно-учетной специальности, могут становиться на воинский учет добровольно. С полным списком, кто может стать на учет добровольно, можно ознакомиться по ссылке.
Все остальные категории женщин не обязаны становиться на воинский учет.
Кроме того, действующим законодательством утверждено, что не могут мобилизовать следующие категории:
- жены, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет (если не имеют задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);
- женщины и мужчины непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, его лишили родительских прав, признали пропавшим без вести или он находится в месте лишения свободы;
- женщины и мужчины опекуны или приемные родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или если ребенок - совершеннолетний с I или II группой инвалидности;
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, больного тяжелыми поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;
- усыновители, которые содержат ребенка до 18 лет, который перед этим был сиротой;
- те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью I или II групп;
- те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью III группы, которую он (она) получили, потеряв конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов, или если он (она) имеют онкологию или психические недостатки;
- те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа (жены) имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);
- если близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или участия в боевых действиях во время военного положения;
- если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".