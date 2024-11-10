Водночас інші категорії жінок не беруть на військовий облік. Що про це відомо – розповідає 24 Канал.

До теми Мобілізація жінок: кого можуть призвати до війська

Кого з жінок не беруть на військовий облік

Згідно з чинним законодавством, на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Мовиться про громадянок України віком від 18 до 60 років, які придатні до служби. Водночас військовий облік не передбачає мобілізації жінок, але вони можуть долучитися до війська добровільно.

Варто зауважити, що жінки, які мають освіту, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть ставати на військовий облік добровільно. З повним списком, хто може стати на облік добровільно, можна ознайомитися за посиланням.

Усі інші категорії жінок не зобов'язані ставати на військовий облік.

Крім того, чинним законодавством затверджено, що не можуть мобілізувати наступні категорії: