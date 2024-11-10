Водночас інші категорії жінок не беруть на військовий облік. Що про це відомо – розповідає 24 Канал.
До теми Мобілізація жінок: кого можуть призвати до війська
Кого з жінок не беруть на військовий облік
Згідно з чинним законодавством, на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Мовиться про громадянок України віком від 18 до 60 років, які придатні до служби. Водночас військовий облік не передбачає мобілізації жінок, але вони можуть долучитися до війська добровільно.
Варто зауважити, що жінки, які мають освіту, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть ставати на військовий облік добровільно. З повним списком, хто може стати на облік добровільно, можна ознайомитися за посиланням.
Усі інші категорії жінок не зобов'язані ставати на військовий облік.
Крім того, чинним законодавством затверджено, що не можуть мобілізувати наступні категорії:
- дружини, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років;
- жінки і чоловіки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо не мають заборгованості зі сплатою аліментів понад три місяці);
- жінки і чоловіки непридатні до служби за станом здоров'я або віком;
- жінки і чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, його позбавили батьківських прав, визнали зниклим безвісти або він перебуває в місці позбавлення волі;
- жінки і чоловіки опікуни або прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо дитина — повнолітня з I чи II групою інвалідності;
- жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, хвору на важкі ураження нервової системи, з важкими вродженими вадами розвитку, онкологією, паралічем, важкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;
- усиновлювачі, які утримують дитину до 18 років, яка перед цим була сиротою;
- ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю І чи II груп;
- ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю III групи, яку він (вона) отримали, втративши кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів, або якщо він (вона) мають онкологію чи психічні вади;
- ті, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один з батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І чи II груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);
- якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи участі в бойових діях під час воєнного стану;
- якщо близьким родичам присвоїли звання "Герой України".