Мобилизация в Украине: кому из женщин обязательно надо явиться в ТЦК

В Украине в связи с полномасштабной войной продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас становиться на воинский учет в обязательном порядке должны только определенные категории женщин.

На воинский учет должны стать женщины, которые являются пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья, возрасту и специальности, информирует 24 Канал.

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Как проходит воинский учет женщин

Ранее существовала норма, согласно которой женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не состоят на воинском учете, могли трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года. Однако постановлением Кабмина №563 от 16 мая 2024 года эта норма была отменена.

Обратите внимание! Существует утвержденный Министерством обороны список специальностей и профессий, которые соответствуют военно-учетным специальностям. Женщины, которые имеют такие специальности, имеют право по собственному желанию стать на воинский учет, если соответствуют требованиям по состоянию здоровья и возраста.

В законодательстве указано, что женщин, которые находятся на воинском учете, могут призывать на военную службу или привлекать к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Важно, что женщины несут воинскую обязанность на равных с мужчинами условиях. Это включает возможность добровольного поступления на службу по контракту, призыв на военную службу, прохождения военной службы и службы в резерве, а также выполнение военных обязательств в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 60 тысяч женщин.