Мобилизация женщин переносится на год: кому нужно будет становиться на учет и будет ли это добровольно

Во время всеобщей мобилизации в Украине могут призвать в армию как женщин, так и мужчин. Ранее в правительстве говорили, что с 1 октября украинским женщинам определенные профессии нужно будет стать на военный учет. И вся эта процедура вызывала много вопросов и порождала много фейков. Впрочем, все это решили отложить еще на год.

С 1 октября 2022 в Украине должны были ввести процедуру взятия женщин на военный учет по обновленному перечню специальностей. Но 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года.

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Поэтому сейчас женщины могут вставать на военный учет и нести военную службу, но добровольно. А уже через год с 1 октября для женщин по многим профессиям это станет обязанностью.

Кому из женщин нужно будет становиться на военный учет, грозит ли наказание тем, кто этого не сделает и смогут ли женщины уезжать за границу – читайте в материале сайта 24 канала.

Кому нужно будет стать на военный учет

Существует перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, географии, физике и астрономии;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.



Эксперты говорят, что общей мобилизации женщин ждать не стоит / Фото Минобороны

Как будут определять, кому становиться на учет: по диплому или трудовой книжке

Валерий Ефремов, адвокат АО "ASA GROUP", говорит, что исходя из положений законодательства, статус военнообязанной женщина может получить как по факту получения образования по специальности, родственной с соответствующей ВУС, так и по факту трудоустройства по профессии, родственной с ВУС.

Поэтому, по моему мнению, прежде всего для ответа на вопрос является ли женщина военнообязанной следует обращаться к образованию, которое получила женщина, и его специальности в соответствии с записью в дипломе. Это касается как работающих женщин, так и домохозяек. Стоит отметить, что для целей военного учета учитываются только образование, которое женщина получила в лицензированном учебном заведении (колледж, институт, университет) и получила документ об образовании государственного образца. Факт прохождения разного рода курсов (по программированию, косметологии и т.п.) не создает обязанности взятия женщины на военный учет,

– объяснил Ефремов.

Он добавил, что тем женщинам, которые не имеют образования по специальности, родственной ВУС, но профессия которых подпадает под обязанность становиться на военный учет, немного легче. За них в первую очередь должен определиться работодатель, на которого законом возлагается значительная часть обязанностей в сфере военного учета наемных работников. Однако из-за отсутствия регламентированного порядка ведения военного учета женщин спрогнозировать, каким образом работодатель будет определять, какие из его работников должны стать на учет, фактически невозможно.

Что касается женщин-предпринимателей, то им следует волноваться меньше всех. Дело в том, что законодательство не предусматривает обязанности ФЛП заниматься военным учетом, в отличие от предприятий. Сам факт регистрации женщины в качестве предпринимателя и ведения хозяйственной деятельности по определенным видам экономической деятельности не обязывает ее проходить процедуру взятия на военный учет. Поэтому женщины-предприниматели, не имеющие образования по специальности, включенной в перечень Минобороны, не являются военнообязанными и не подлежат взятию на учет,

– добавил адвокат.

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Будет ли взятие на учет добровольным

Для военного учета женщин будет предусмотрен преимущественно добровольный порядок, а срок его постановки был перенесен. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В то же время он отметил, что во время обсуждения в комитете проходили дискуссии по поводу того, следует ли делать эту военную обязанность для женщин именно обязанностью или закрепить это посредством права.



Штрафовать за то, что женщины не станут на учет, пока не будут / Фото Минобороны

Валерий Ефремов говорит, что в настоящее время, заявляя о внедрении добровольного учета женщин, власти ссылаются на законопроект №6482, зарегистрированный в парламенте еще 28 декабря 2021 года. Он предлагает изменить ч. 11 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", установив обязательный военный учет для женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности. Остальные женщины могут стать на военный учет военнообязанных исключительно по собственному желанию.

И уже 21 сентября ВРУ приняла в первом чтении законопроект №6482 "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

По нему женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту,

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных. То есть, законопроектом предусмотрено добровольное вхождение на военный учет для женщин, за исключением медиков.

Будет ли наказание для тех, кто не станет на учет

Лидия Карплюк, адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", говорит, что по состоянию на сегодняшний день, взятие на военный учет женщин независимо от их профессии и специальности является исключительно добровольным как минимум до 1 октября 2023 года и в случае принятия соответствующих изменений в закон возможно, будет на постоянной основе.

Следовательно, в настоящее время никакая ответственность к женщинам, не ставшим на военный учет, не применима, так же как и не может быть ограничения в их в праве выезда за границу по этому основанию,

– объяснила Карплюк.

Ефремов добавил, что за нарушение правил военного учета и уклонение от него есть риск привлечения женщин к административной ответственности. Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение военнообязанных правил военного учета в виде штрафа от 510 до 850 гривен.



Женщины смогут уезжать за границу после того, как станут на учет / Фото Минобороны

Однако привлечение женщин к ответственности кажется маловероятным. Дело в том, что на сегодняшний день мы не имеем принятого порядка ведения военного учета женщин и установленных предельных сроков для взятия женщин на военный учет, а потому фактически отсутствует объективная сторона правонарушения – нечего нарушать,

– объяснил Ефремов.

Смогут ли женщины уезжать за границу

Законодательством предусмотрено, что военнообязанные могут уезжать за границу при определенных обстоятельствах. Например, выезжать смогут женщины, на содержании которых есть трое и более детей до 18 лет, мамы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, родители, опекуны, усыновители, имеющие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка до 18 лет, женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II групп и другие.

Но, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никакого запрета на выезд для женщин не будет.

Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается или будет касаться женщин. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать,

– заметила Маляр.

Риски внедрения ограничений на пересечение границы женщинами вытекают из норм Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", которые не предусматривают разграничения обязанностей военнообязанных по полу, а потому буквальное толкование положений закона допускает, что к военнообязанным женщинам могут быть применены такие же ограничения по выезду за границу, как и к мужчинам.

В основном, отказывая мужчинам в пересечении границы, Государственная пограничная служба Украины ссылалась на собственные многочисленные письма-разъяснения и на Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые Кабинет Министров неоднократно менял в течение военного положения. Поэтому исключить возможность введения таких ограничений для женщин полностью нельзя,

– подытожил Ефремов.

Поэтому пока об общей мобилизации и даже об обязательном военном учете для женщин говорить рано, ведь, несмотря на законодательные инициативы, до сих пор не разработан детальный план, как это все должно происходить. Пока же женщины могут направляться к военкоматам не принудительно, а по собственному желанию. Кроме тех, кто имеет медицинские специальности.