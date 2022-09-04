Кто из женщин будет иметь право на отсрочку от призыва во время мобилизации

4 сентября 2022 , 15:30
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Источник:

ZN.UA

В Минобороны говорят, что потребности в мобилизации женщин нет. Однако в Украине идет полномасштабная война, поэтому в будущем ситуация может измениться.

Некоторые женщины получат право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации.

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Каких женщин не будут призывать во время мобилизации

  • Непригодны для службы по состоянию здоровья. Речь идет о тяжелых болезнях или инвалидности;
  • тех, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетним ребенком или за взрослым недееспособным человеком, которому больше некому помочь;
  • тех, которые имеют на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей, или ребенка с инвалидностью;
  • имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину, проходящего военную службу;
  • чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;
  • работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;
  • студенток, обучающихся по дневной или дуальной форме;
  • научных работников и преподавательниц, работающих в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;
  • женщин, уволенных со службы в запас;
  • народных депутатов Украины;
  • работниц органов учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацполиции, ГБР;
  • других военнообязанных или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях.

С 1 октября женщины конкретных профессий должны стать на военный учет. Следует заметить, что мобилизация и военный учет – это разные вещи. Поэтому не следует полагать, что осенью женщин начнут отправлять на фронт.

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Автор: Софія Мінджоса