Военный учет медиков: означает ли это, что будут мобилизовать женщин

С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет, но это не равно мобилизации. Сейчас призыву в армию подлежат только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

А учет женщин-медиков нужен для определения объективных резервов медперсонала. Также это помогает определить имеющийся медицинский потенциал среди женщин и их готовность помогать в условиях военного положения, передает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать женщин

То, что женщины-медики в возрасте до 60 лет подлежат воинскому учету, если их пригодность определена ВВК, было законодательно установлено еще в 1992 году.

А в 2022 году женщинам медицинских и фармацевтических профессий, которые не состоят на воинском учете, позволили работать как невоеннообязанные до конца 2026 года. Однако, об этом работодатели должны сообщить ТЦК СП.

Кроме того, женщины с медобразованием в Украине могут выезжать за границу, даже если стоят на учете в ТЦК. Никаких законодательных изменений с 1 октября 2023 года по этому вопросу не было.

Сейчас такие ограничения есть только для некоторых категорий госслужащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

К слову, в январе 2025 года президент подписал документ с изменениями в закон. Были уточнены нормы по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку по собственному желанию. По новым правилам, их должны были по личному согласию ставить на воинский учет, а после базовой подготовки – зачислять на воинский учет военнообязанных.

В таком случае на женщин автоматически будут распространяться все обязательства, которые возложены на мужчин во время действия военного положения.

Но закон обязательного прохождения службы для женщин не предусматривает. Они могут вступить в ряды армии только добровольно по контракту.