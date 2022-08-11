Могут ли наказать работодателей женщин, уклоняющихся от военного учета

Отметим, что с 1 октября 2022 года в Украине на военный учет обязано будет стать значительное количество женщин. Рассказываем, будут ли наказывать работодателей тех, кто уклоняется от возможной службы.

Напомним, что в Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Но что касается военного учета женщин, то этот процесс отнюдь не означает, что их сразу же будут принудительно отправлять служить на фронт.

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Наказание за уклонение от учета будет

Поскольку военнообязанные женщины должны будут стать на учет, то их будет ожидать наказание за уклонение. Речь идет как об административных взысканиях, так и даже о возбуждении уголовного производства.

За уклонение назначен штраф в размере от 510 до 850 гривен. Если же женщина получила предупреждение от руководителя территориального центра, но все равно попыталась избежать становления на учет, то ей грозит уголовное наказание.

Работодатель тоже отвечает

Дополнительная ответственность возлагается также и на работодателей. Они имеют право брать на работу только тех, у кого есть на руках все военно-учетные документы:

военные билеты или временные удостоверения;

удостоверение о приписке к призывным участкам.

Также им нужно будет посылать в ТЦК сообщения об изменении учетных данных как призывников, так и военнообязанных. Речь идет о тех, кого взяли на работу или уволили с нее. Эти сведения нужно будет подавать в течение 7 дней.

Если военнообязанная женщина будет уклоняться от постановки на учет, то может столкнуться с трудностями, связанными с поиском работы.

Как отметил адвокат Роман Лихачев, пока не предусмотрен механизм взыскания штрафов ни с предприятий, ни с женщин. Но их может ожидать административная ответственность по истечении срока взятия на учет женщин.

То есть если предприятие не позаботилось о том, чтобы его военнообязанные сотрудницы поставили себя на учет, то здесь без штрафа не обойтись. И он может колебаться в пределах от 5500 до 8500 гривен.

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