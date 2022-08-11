Нагадаємо, що в Україні продовжується дія воєнного стану, а разом із ним – загальна мобілізація. Але що стосується військового обліку жінок, то цей процес зовсім не означає, що їх відразу ж примусово відправлятимуть служити на фронт.

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Покарання за ухиляння від обліку буде

Оскільки військовозобов'язані жінки повинні будуть стати на облік, то на них очікуватиме покарання за ухиляння. Мовиться як про адміністративні стягнення, так і навіть відкриття кримінального провадження.

За ухиляння призначений штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. Якщо ж жінка отримала попередження від керівника територіального центру, але все одно спробувала уникнути поставлення на облік, то їй загрожує кримінальне покарання.

Роботодавець теж відповідає

Додаткова відповідальність покладається також і на роботодавців. Вони мають право брати на роботу лише тих, у кого є на руках усі військово-облікові документи:

військові квитки або тимчасові посвідчення;

посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Також їм потрібно буде надсилати до ТЦК повідомлення щодо зміни облікових даних як призовників, так і військовозобов'язаних. Мовиться про тих, кого взяли на роботу або звільнили з неї. Ці відомості потрібно буде подавати упродовж 7 днів.

Важливо! Якщо військовозобов'язана жінка ухилятиметься від постановлення на облік, то може натрапити на труднощі, пов'язані з пошуком роботи.

Як зазначив адвокат Роман Лихачов, наразі не передбачений механізм стягування штрафів ані з підприємств, ані з жінок. Але на них може очікувати адміністративна відповідальність опісля завершення терміну взяття на облік жінок.

Себто, якщо підприємство не потурбувалось про те, щоб його військовозобов'язані співробітниці поставили себе на облік, то тут без штрафу не обійтись. І він може коливатись у межах від 5 500 до 8 500 гривень.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 11 серпня: дивіться відео