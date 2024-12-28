"Бусифицируют" наравне с мужчинами": как пропаганда распространяет фейки о мобилизации женщин

Российская пропаганда начала массово создавать фейки о мобилизации женщин в Украине. Эту информацию оккупанты массово распространяют на всем возможных площадках.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi. Также россияне начали рассылать в мессенджерах сообщения с манипулятивным содержанием.

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Как россияне распространяют фейки о мобилизации женщин в Украине

В Центре сообщили, что в течение последних месяцев россияне начали проводить массовые рассылки и распространять фейки о мобилизации женщин в Украине.

Они распространяли свои лживые месседжи на всех возможных площадках с большими надеждами на бурную реакцию общества,

– отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Основные месседжи, которые распространяют россияне:

"С 1 января в Украине начнется тотальная мобилизация женщин";

"Женщин наравне с мужчинами "ломают" и бросают в бусы";

"После военных курсов женщин обязательно мобилизуют";

"По статистике 9 из 10 женщин погибают в первые минуты боя";

"Женщин обманом мобилизуют в ряды ВСУ".

Кроме этих стандартных манипуляций россияне прибегли к рассылкам в мессенджерах. В частности, одна из сотрудниц Центра получила сообщение с "памяткой" о противопоказаниях к службе для женщин. Источником "справки" отмечали ОО "Ла Страда – Украина". Впрочем там опровергли причастность к этой рассылке.

Как защитить мессенджер от враждебных рассылок / Фото Spravdi

В Центре отметили, что государственные органы и службы не пишут с просьбой открыть вложенный файл, не просят данные банковских карточек, паспортную информацию и не просят нанести себе вред с анонимных аккаунтов, чтобы избежать мобилизации.