Россия запускает фейк о мобилизации до миллиона женщин в Украине

Российская пропаганда снова пытается посеять хаос и страх среди украинцев. На этот раз оккупанты придумали фейк о якобы планах массовой мобилизации женщин в Украине и запрет им выезда за границу. На самом деле никаких законов или правительственных решений на эту тему не существует.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что придумали российские пропагандисты о мобилизации женщин

Российские пропагандисты активно распространяют сообщение, что Украина "якобы планирует мобилизовать до миллиона женщин" уже с 1 сентября 2025 года. Они ссылаются на "анонимные источники" и добавляют выдумки о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Также в Центре отметили, что россияне недавно в рамках этой же информационной операции утверждали, что якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила, а Верховная Рада якобы поддержала запрет о выезде женщин в возрасте от 18 до 27 лет за границу. Распространенное видео, в котором якобы звучат такие заявления, оказалось deepfake-материалом. Сама Ольга Стефанишина опровергла участие в создании подобных видео и назвала их российской информационной атакой.

Центр противодействия дезинформации четко отметил, что в Верховной Раде не рассматриваются законопроекты, предусматривающие такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских чиновников о массовой мобилизации женщин.

Напомним, мобилизация женщин в Украине во время военного положения является добровольной, даже для работниц медицинской и фармацевтической сфер. До 2026 года женщины могут участвовать в армии только по собственному желанию, без принудительного воинского учета.