Есть определенный перечень специальностей, в которых есть потребность – Маляр о военном учете женщин

Анна Маляр рассказала, что есть перечень профессий, очень необходимых Вооруженным Силам Украины. Однако это не тот список, который все распространяют в социальных сетях.

Замминистра обороны рассказала, что информация о том, что с 1 октября все женщины, профессии которых указаны в перечне военноучетных специальностей, должны будут встать на учет, не соответствует действительности. Об этом Маляр рассказала в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.

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Анна Маляр объяснила ситуацию

Замминистра напомнила, что эти нормы закона вступили в силу еще прошлой осенью и были отсрочены на год. По ее словам, сейчас Минобороны делает все возможное, чтобы с 1 октября обязательной постановки на учет для женщин не было.

Мы делаем все возможное, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было. Но есть определенный ряд специальностей, которые обязательны и сейчас в Генштабе есть потребности в таких специальностях,

– заметила Маляр.

Какие профессии могут остаться обязательными для учета

Перечень представителей и представительниц профессий, в которых нуждаются в ВСУ, невелик:

медицинские специальности,

поварские специальности,

радиоэлектроника.

Что касается других профессий – говорится о необходимости добровольной постановки на учет. То есть женщины, желающие и мотивированные, должны становиться на учет, должны иметь право добровольно это делать.

Бояться ничего не нужно. Распускают в основном панику, что будет запрещен выезд – это действительно просто паника,

– сказала она.

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